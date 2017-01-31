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Аэропорт Сингапура в 2016 году обслужил рекордное число пассажиров

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 11:21 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Как ожидается, пассажиропоток аэропорта к 2025 году возрастет до 80 млн человек
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© EPA/WALLACE WOON

СИНГАПУР, 31 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Рекордное число пассажиров принял в минувшем году сингапурский аэропорт Чанги - 58,7 млн человек, что почти на 6% больше, чем годом ранее. Основной же прирост, как рассказали представители аэропорта, обеспечили гости из Китая, число которых увеличилось в минувшем году на 15%.

Таким образом, в общем объеме посетивших Сингапур туристов китайцы заняли третье место, уступая лишь Индонезии и Малайзии. Как отмечают представители турбизнеса, тенденция увеличения пассажиропотока из Китая сохранится и в будущем году. Например, во время нынешней "золотой недели выходных" по случаю Нового года по лунному календарю Сингапур занял 4-е место по популярности для туристических поездок китайцев.

Как рассказали представители аэропорта, самым загруженным днем стало 23-е декабря, когда за сутки было обслужено более 202 тыс. пассажиров. Число посадок и вылетов самолетов в прошлом году возросло на 4,1% и достигло 360 тыс., а общий объем грузовых перевозок превысил 1,9 млн тонн.

По словам представителя совета директоров "Чанги групп" Ли Сиоу Хиана, сингапурский аэропорт рассматривает возможности открытия еще большего числа авиарейсов со странами Восточной Европы и Африки.

Как ожидается, пассажиропоток аэропорта Сингапура к 2025 году возрастет до 80 млн человек. Согласно результатам исследования авторитетной компании Skytrax, в 2016 году аэропорт Чанги четвертый год подряд был признан лучшим в мире.

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