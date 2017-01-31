Аэропорт Сингапура в 2016 году обслужил рекордное число пассажиров

НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моряМеждународная панорама 31 января, 12:38
Бойцов: прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг ТруненковаСпорт 31 января, 12:33
Во дворце спорта "Уралец" в Екатеринбурге возник пожар на площади 120 кв. мНовости Урала 31 января, 12:30
ГУ ЖКХ Минобороны задолжало 890 млн руб. энергетикам Забайкалья и Дальнего ВостокаСибирь 31 января, 12:18
ФК "Анжи" готов расторгнуть контракт с Обертаном, если француз найдет себе новую командуСпорт 31 января, 12:15
ПГК уведомила РЖД об интересе к покупке акций монополии в "Трансконтейнере"Транспорт 31 января, 12:13
Times: Мэй запустит механизм Brexit 9 мартаМеждународная панорама 31 января, 12:11
Хоккеист "Монреаля" Марков возобновил тренировки после травмыСпорт 31 января, 11:56
Бывший соперник Емельяненко Мальдонадо проведет бой в Душанбе 4 мартаСпорт 31 января, 11:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 31 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Рекордное число пассажиров принял в минувшем году сингапурский аэропорт Чанги - 58,7 млн человек, что почти на 6% больше, чем годом ранее. Основной же прирост, как рассказали представители аэропорта, обеспечили гости из Китая, число которых увеличилось в минувшем году на 15%.
Таким образом, в общем объеме посетивших Сингапур туристов китайцы заняли третье место, уступая лишь Индонезии и Малайзии. Как отмечают представители турбизнеса, тенденция увеличения пассажиропотока из Китая сохранится и в будущем году. Например, во время нынешней "золотой недели выходных" по случаю Нового года по лунному календарю Сингапур занял 4-е место по популярности для туристических поездок китайцев.
Как рассказали представители аэропорта, самым загруженным днем стало 23-е декабря, когда за сутки было обслужено более 202 тыс. пассажиров. Число посадок и вылетов самолетов в прошлом году возросло на 4,1% и достигло 360 тыс., а общий объем грузовых перевозок превысил 1,9 млн тонн.
По словам представителя совета директоров "Чанги групп" Ли Сиоу Хиана, сингапурский аэропорт рассматривает возможности открытия еще большего числа авиарейсов со странами Восточной Европы и Африки.
Как ожидается, пассажиропоток аэропорта Сингапура к 2025 году возрастет до 80 млн человек. Согласно результатам исследования авторитетной компании Skytrax, в 2016 году аэропорт Чанги четвертый год подряд был признан лучшим в мире.