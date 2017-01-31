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Турецкая Atlasglobal в марте начнет выполнять авиарейсы из Самары в Стамбул

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 12:37 UTC+3 САМАРА САМАРА 31, января. /ТАСС
Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Аirbus 321
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САМАРА, 31 января. /ТАСС/. Турецкая авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять в марте прямые авиарейсы Самара - Стамбул в международном аэропорту Курумоч (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"), сообщили в пресс-службе самарского аэропорта во вторник.

"Турецкая авиакомпания Atlasglobal откроет в марте рейс Стамбул - Самара, начата продажа билетов. Первый вылет по маршруту Стамбул - Самара запланирован на 10 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Аirbus 321. До конца осенне-зимней навигации вылеты в Самару будут выполняться два раза в неделю, во вторник и пятницу, из Самары - по средам и субботам. С началом весенне-летней навигации частота полетов увеличится до трех в неделю в каждом направлении.

"В настоящее время наблюдается повышенная активность турецких авиакомпаний в направлении России. По направлению Самара - Стамбул слоты были запрошены и подтверждены четырем турецким авиакомпаниям, одна из них уже начала продажи билетов", - приводит пресс-служба слова директора по развитию авиационного бизнеса АО УК "Аэропорты Регионов" Сергея Доценко.

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