ПГК планирует в I квартале купить у "Уралвагонзавода" около 1,3 тыс. полувагонов

Chicago Tribune: клуб НБА "Чикаго" может обменять форварда Батлера в "Бостон"Спорт 31 января, 15:52
СК возбудил дело по факту очередного обстрела Донецка украинскими военнымиПроисшествия 31 января, 15:44
Профсоюз: ХК "Сочи" на данный момент выплатил игрокам 20% от зарплаты в октябреСпорт 31 января, 15:29
Николай Писарев покинул пост спортивного директора РФССпорт 31 января, 15:20
Федерация санного спорта России получила от FIL критерии участия спортсменов в Играх-2018Спорт 31 января, 15:19
Пиотровский считает передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией" ПетербургаОбщество 31 января, 14:59
Гендиректор ХК "Сочи": не можем выплатить задолженность игрокам из-за технических проблемСпорт 31 января, 14:58
Мустафин назначен на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"Спорт 31 января, 14:55
ПГК планирует в I квартале купить у "Уралвагонзавода" около 1,3 тыс. полувагоновТранспорт 31 января, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) планирует в I квартале купить около 1,3 тыс. полувагонов производства "Уралвагонзавода" (УВЗ), сообщил журналистам исполнительный директор ПГК Александр Сапронов.
"У нас подписан контракт с "Уралвагонзаводом", в первом квартале текущего года мы приобретаем 3 тыс. инновационных полувагонов 75-тонных. Первые вагоны пойдут в феврале - 1,3 тыс. единиц примерно", - сказал Сапронов. Планы закупки подвижного состава на 2017 год в целом, по его словам, будут определяться возможностями вагоностроителей.
Сапронов отметил, что пик списания вагонов уже пройден, по итогам текущего года ПГК может списать "порядка 2-3 тыс. (вагонов - прим. ТАСС) не больше". В 2016 году ПГК списала около 40 тыс. вагонов.
Запрет продления срока службы грузовых вагонов введен с 1 января 2016 г. Данная мера не касается специального железнодорожного подвижного состава, а также цистерн, рефрижераторных вагонов, вагонов-термосов, вагонов- ледников, служебно-технических дизель-электростанций, транспортеров, хопперов-цементовозов.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.