ПГК планирует в I квартале купить у "Уралвагонзавода" около 1,3 тыс. полувагонов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) планирует в I квартале купить около 1,3 тыс. полувагонов производства "Уралвагонзавода" (УВЗ), сообщил журналистам исполнительный директор ПГК Александр Сапронов.

"У нас подписан контракт с "Уралвагонзаводом", в первом квартале текущего года мы приобретаем 3 тыс. инновационных полувагонов 75-тонных. Первые вагоны пойдут в феврале - 1,3 тыс. единиц примерно", - сказал Сапронов. Планы закупки подвижного состава на 2017 год в целом, по его словам, будут определяться возможностями вагоностроителей.

Сапронов отметил, что пик списания вагонов уже пройден, по итогам текущего года ПГК может списать "порядка 2-3 тыс. (вагонов - прим. ТАСС) не больше". В 2016 году ПГК списала около 40 тыс. вагонов.

Запрет продления срока службы грузовых вагонов введен с 1 января 2016 г. Данная мера не касается специального железнодорожного подвижного состава, а также цистерн, рефрижераторных вагонов, вагонов-термосов, вагонов- ледников, служебно-технических дизель-электростанций, транспортеров, хопперов-цементовозов.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.