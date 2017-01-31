СМИ: крупнейшие судоходные компании в Японии сократили прогнозы по убыткам

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Три крупнейшие судоходные компании Японии - NipponYusen, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen - сократили прогнозы по убыткам на текущий финансовый год на фоне стабилизации ситуации на мировом рынке контейнерных перевозок и роста выручки в результате ослабления иены, сообщает Reuters.

NYK, крупнейшая компания из трех по объему продаж, сократила прогноз по операционному убытку на текущий финансовый год, который завершится 31 марта, до 17 млрд иен (около $150 млн) по сравнению с 25,5 млрд иен ранее. Mitsui OSK ожидает убыток в размере 8 млрд иен - на 7 млрд иен меньше, чем компания прогнозировала в прошлом квартале. Операционный убыток Kawasaki Kisen, по оценкам, составит не 44 млрд, а 43 млрд иен.

В отчете по итогам прошлого квартала NYK отмечает положительные изменения на рынке контейнерных и балкерных перевозок.

Тем не менее, Mitsui OSK сократила прогноз по чистой прибыли с 7 млрд иен до нуля, что свидетельствует о сохраняющихся кризисных явлениях на рынке.

В октябре прошлого года три компании объявили о намерении объединить свои контейнерные операции, чтобы противостоять жесточайшему за всю историю отрасли кризису. В результате слияния, которое запланировано на апрель 2018 года, будет создана шестая крупнейшая контейнерная линия в мире: флот объединенного оператора составит 265 судов совокупной вместимостью 1,38 млн TEU. Nippon Yusen получит 38% оператора, Mitsui OSK и Kawasaki Kisen - по 31%.

В общей сложности NipponYusen, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen оперируют флотом из более 2 тыс. судов, включая танкеры, балкеры и контейнеровозы.

По тогам квартала, завершившегося 31 декабря, совокупный убыток трех перевозчиков составил 1,4 млрд иен по сравнению с прибылью 6,3 млрд иен годом ранее.