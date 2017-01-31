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"Универсальный перегрузочный комплекс" в 2016 году направил на модернизацию 39,1 млн руб.

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 16:02 UTC+3
Основная часть средств выделена на закупку нового оборудования и модернизацию портовой инфраструктуры
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© Пресс-служба УПК

УСТЬ-ЛУГА, 31 января. /ТАСС/. ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" (УПК, входит в UCL Holding) в 2016 году направило на развитие производственных мощностей 39,1 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Основная часть средств выделена на закупку нового оборудования и модернизацию портовой инфраструктуры.

"В отчетный период на УПК введена в эксплуатацию конвейерная линия длиной 225 м, предназначенная для транспортировки насыпных грузов с тыловой части терминала на причалы. Кроме того, предприятие приобрело два двухчелюстных грейфера модели GH 16-9,5 емкостью по 9,5 куб. м каждый. Использование новой техники позволило увеличить интенсивность обработки вагонов на терминале и обеспечить рост грузооборота компании до 4,5 млн тонн в 2016 году", - говорится в сообщении.

В конце 2016 года, в целях оптимизации технологического процесса и осуществления погрузо-разгрузочных работ, УПК перечислил авансовый платеж на покупку двух манипуляторов LIEBHERR с грейферами объемом 2,5 куб. м каждый. Ввод техники в эксплуатацию планируется в первой половине текущего года.

ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" (входит в UCL Port - стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - грузовой терминал в порту Усть-Луга Ленинградской области, специализирующийся на приеме, хранении и перевалке генеральных и навалочных грузов. Основу грузопотока составляет экспортный энергетический уголь. По итогам 2016 года грузооборот компании составил 4,5 млн тонн, увеличение к 2015 году - 7%.

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