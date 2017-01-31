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"Морпорт СПб" в 2016 году увеличил расходы на модернизацию инфраструктуры в 2,4 раза

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 16:34 UTC+3
Увеличение расходов связано с закупкой новой техники, модернизацией складских площадок и реконструкцией существующих производственных объектов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. АО "Морской порт Санкт-Петербург" в 2016 году направило на реализацию программы развития 643,1 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что увеличение расходов связано с закупкой новой техники, модернизацией складских площадок и реконструкцией существующих производственных объектов.

Основную часть средств "Морпорт СПб" выделил на обновление парка перегрузочной техники. С начала 2016 года на причалы компании поступило два перегружателя MANTSINEN К-200(ES) грузоподъемностью 32,8 тонн, два ковшовых погрузчика VOLVO L60GZ емкостью по 2 куб. м, два вилочных автопогрузчика KALMAR DCF330-12LB грузоподъемностью 33 тонны, четыре вилочных автопогрузчика KALMAR DCG 100-6 грузоподъемностью 10 тонн, десять вилочных автопогрузчиков UNICARRIERS грузоподъемностью 2,5 тонны, восемь вилочных автопогрузчиков ТСМ грузоподъемностью 8 тонн, а также шесть специализированных ролл-трейлеров для транспортировки грузов по территории порта.

Кроме того, в отчетный период компания провела работу по модернизации складских площадок, в том числе реализовала инвестиционный проект по запуску контейнерного сервиса. Теперь "Морпорт СПб" принимает к обработке 45, 40 и 20 футовые универсальные и рефрижераторные контейнеры с грузами всех классов опасности (за исключением нефтепродуктов). При этом контейнерный сервис помимо традиционной перевалки предусматривает дополнительные операции с контейнерами: затарку/растарку контейнеров, хранение и обработку контейнерных грузов.

АО "Морской порт Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) оперирует специализированными терминалами по перевалке ro-ro грузов, автомобилей и металлов в Большом морском порту Санкт-Петербург. Грузооборот компании в 2016 году составил 7,26 млн тонн (- 8% к показателю 2015 года).

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