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РЖД в I полугодии планируют купить долю в сербской компании по содержанию инфраструктуры

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 11:02 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Долю в сербской компании планирует купить "дочка" РЖД - "РЖД Интернешнл"
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует в первом полугодии 2017 года купить долю в сербской компании по содержанию инфраструктуры. Об этом заявил журналистам первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, не уточнив название сербской компании.

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"Мы в Сербии приобретаем местное предприятие, которое занимается профильным для нас видом деятельности - содержанием инфраструктуры", - сказал он. Отвечая на вопрос о сроках сделки, Мишарин уточнил, что она может состояться в первом полугодии.

По его словам, долю в сербской компании планирует купить "дочка" РЖД - "РЖД Интернешнл".

"РЖД Интернешнл" реализует контракт по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии с марта 2014 года. Договор был заключен в рамках соглашения между правительствами РФ и Республики Сербия о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере $800 млн.

Транспортный коридор Х соединяет Зальцбург (Австрия) и Салоники (Греция), проходя через Загреб, Белград и Скопье. Увеличение скорости на сербском участке коридора Х - одной из важнейших транспортных артерий Европы - приведет к значительному росту грузопотока, проходящего через территорию страны. Общая протяженность участков коридора Х, реконструкцией которых занимается "РЖД Интернешнл", превышает 112 км.

В ноябре 2016 года Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД интересны приобретения операторов в Греции, Сербии и Германии. Также он отмечал, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.

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