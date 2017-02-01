Союз операторов ж/д транспорта жалуется на рост цен у изготовителей цельнокатаных колес

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) пожаловался в ФАС на рост цен у российских изготовителей цельнокатаных колес (ЦКК) колесных пар за год более чем на 30%, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо союза в ведомство.

СОЖТ просит ФАС проверить правомерность "значительного повышения цен" изготовителями цельнокатаных колес и взять ситуацию под контроль.

Согласно публикации, колеса производят ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию (ОМК Анатолия Седых) и ОАО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК", входит в группу Evraz, принадлежащую Роману Абрамовичу и партнерам). На них, по данным СОЖТ, приходится до 90% поставок. Остальной объем - продукция украинской компании "Интерпайп".

По мнению СОЖТ, потребности рынка в ЦКК вскоре значительно увеличатся. При жизненном цикле ЦКК в среднем шесть-семь лет с 2017 года "прогнозируется массовая их замена у колесных пар вагонов, принятых на сеть в 2010-2012 годах - на пике активного обновления парка", цитирует "Ъ" письмо.

Собеседник газеты в отрасли также уверен, что в 2017 году и в будущие периоды спрос на ЦКК значительно возрастет - рынок уже ощущает повышение в сравнении с 2016 годом. По его словам, производственные мощности российских изготовителей позволяют удовлетворить растущий спрос, но на практике они заинтересованы в существовании дефицита.

Представитель ОМК пояснил "Ъ", что ВМЗ реализует колеса по рыночным ценам, "завод в четвертом квартале 2016 года - начале 2017 года произвел незначительные корректировки в ценах на колеса в связи со значительным ростом цен на металлургическое сырье". Источник "Ъ" в ОАО "РЖД" рассказал, что в октябре прошлого года в "Торговый дом РЖД" (ТД РЖД) поступило обращение от "ОМК-Сталь" с предложением об индексации цен с 1 января. Производитель объяснил, что только по причине роста цен на сырье расчетная индексация цены на ЦКК должна была составить более 36%. Сейчас ТД "РЖД" и производитель "рассматривают варианты сотрудничества без ущемления интересов всех участников рынка", говорит собеседник "Ъ".

В Evraz газете сообщили, что в связи с возросшим спросом рост производства колес в 2017 году на комбинате составит до 20%. Управляющий директор "Евраз НТМК" Алексей Кушнарев подтверждает повышение спроса на ЦКК. Руководитель добавил, что предприятие также собирается расширять линейку продукции и выходить на новый рынок. Кушнарев отметил, что у Evraz достаточно ресурсов для этого.