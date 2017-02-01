Авиакомпания "Алроса" возобновит полеты из Томска в Крым в июне

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ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса" планирует возобновить рейсы из Томска в Симферополь с 14 июня 2017 года, сообщила пресс-служба томского аэропорта во вторник.
"Рейсы Томск - Симферополь - Томск - с 14 июня по 17 сентября 2017 года. Вылет из Томска по средам и воскресеньям. Вылет из Симферополя по понедельникам и субботам", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться на самолете Boeing-737-800. Как отмечается в сообщении, стоимость авиабилетов в одну сторону составит около 12 тыс. рублей. Это почти в 1,5 раза выше минимальной цены билетов на этом направлении авиакомпании "Алроса" в прошлом году.
Кроме того, с середины июня "Алроса" возобновит полеты в Анапу и Сочи из Томска. По всем трем направлениям рейсы будут осуществляться до 17 сентября.