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Авиакомпания "Алроса" возобновит полеты из Томска в Крым в июне

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 11:28 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, февраля. /ТАСС
Кроме того, с середины июня "Алроса" возобновит полеты в Анапу и Сочи из Томска
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ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса" планирует возобновить рейсы из Томска в Симферополь с 14 июня 2017 года, сообщила пресс-служба томского аэропорта во вторник.

"Рейсы Томск - Симферополь - Томск - с 14 июня по 17 сентября 2017 года. Вылет из Томска по средам и воскресеньям. Вылет из Симферополя по понедельникам и субботам", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на самолете Boeing-737-800. Как отмечается в сообщении, стоимость авиабилетов в одну сторону составит около 12 тыс. рублей. Это почти в 1,5 раза выше минимальной цены билетов на этом направлении авиакомпании "Алроса" в прошлом году.

Кроме того, с середины июня "Алроса" возобновит полеты в Анапу и Сочи из Томска. По всем трем направлениям рейсы будут осуществляться до 17 сентября.

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