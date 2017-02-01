"Трансмашхолдинг" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 9,95%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" установил ставку купонов с 1 по 6 периоды по биржевым облигациям серии П01-БО объемом 10 млрд руб. в размере 9,95% годовых, что соответствует величине купонного дохода за периоды в размере 49,61 руб. Данная информация следует из материалов компании.

Размещение ценных бумаг сроком на 3 года запланировано на 7 февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что ЗАО "Трансмашхолдинг" может разместить 10-летние облигации номинальной стоимостью до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций - не позднее 3 640 дня с даты начала размещения каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта. 100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.