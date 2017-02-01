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РЖД планируют завершить проектирование ВСМ "Москва - Казань" в мае-июне 2017 г.

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
ВСМ "Москва - Казань" является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД на ближайшие годы. Общая стоимость строительства превышает 1 трлн руб.
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует завершить проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Казань" в мае-июне 2017 года, заявил президент компании Олег Белозеров в Совете Федерации.

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"На сегодняшний день уже вошли в Главгосэкспертизу с проектом на участке между Москвой и Владимиром и планируем в этом году, в мае-июне - завершить полностью проектирование ВСМ", - сказал он.

ВСМ "Москва - Казань" является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД на ближайшие годы. Общая стоимость строительства превышает 1 трлн руб. Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока.

Ранее Белозеров сообщал, что ВСМ может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

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