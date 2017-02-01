Спрос на облигации "Трансмашхолдинга" объемом 10 млрд руб. превысил предложение в 4 раза

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спрос на биржевые облигации "Трансмашхолдинга" серии П01-БО номинальным объемом 10 млрд рублей превысил предложение в четыре раза и составил около 40 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании.

"В результате заявки в книгу подали 68 инвесторов, а общий спрос на облигации "Трансмашхолдинга" составил порядка 40 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ставка по 1-6 купонам была определена в размере 9.95% годовых, продолжительность купонного периода - 182 дня, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб.

Организаторами облигационного займа выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Ренессанс Капитал", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

Разместить трехлетние бумаги планируется 7 февраля 2017 года на Московской Бирже.

В настоящее время у "Трансмашхолдинга" нет облигаций в обращении, последний по времени выпуск был погашен в 2014 году.

Ранее сообщалось, что ЗАО "Трансмашхолдинг" может разместить 10-летние облигации номинальной стоимостью до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций - не позднее 3 640 дня с даты начала размещения каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта. 100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.