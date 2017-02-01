"Сбербанк Лизинг" начал прием заявок по программе льготного автолизинга от Минпромторга РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Сбербанк Лизинг" начал прием заявок на приобретение в лизинг техники на льготных условиях, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что клиентам будут предоставлены скидки за счет участия "Сбербанк Лизинг" в программе льготного автолизинга от Министерства промышленности и торговли РФ. Сумма субсидий на госпрограмму по сравнению с прошлым годом увеличена вдвое и составила 10 млрд руб.

Согласно условиям льготного лизинга, которые распространяются на грузовые автомобили и легкий коммерческий транспорт, юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае приобретения указанной техники получают существенную выгоду - "Сбербанк Лизинг" снижает размер авансового платежа на сумму субсидии, которую получит от Министерства. Скидка может достигать 10% от цены транспортного средства, являющегося предметом лизинга, при условии максимального размера субсидии 500 тыс. рублей на одну машину.

Кроме того, клиенты "Сбербанк Лизинг" могут получить дополнительную выгоду за счет специальных ценовых предложений на технику ГАЗ, КамАЗ и ВАЗ.

Компания "Сбербанк Лизинг" осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года. Входит в ТОП-3 крупнейших лизингодателей в рэнкинге от RAEX (Эксперт РА). Рейтинг кредитоспособности от RAEX (Эксперт РА) на уровне "А ++" - "Исключительно высокий (наивысший) уровень финансовой устойчивости". Единственным акционером компании является ПАО Сбербанк. Региональная сеть АО "Сбербанк Лизинг" насчитывает более 40 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, Украине и Беларуси.