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В "Морском порту Санкт-Петербург" открыт регулярный контейнерный сервис

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 15:09 UTC+3
Судозаходы на причалы стивидорной компании осуществляются не менее двух раз в неделю из портов Роттердама, Гамбурга и Орхуса
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© АО "Морской порт Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. В АО "Морской порт Санкт-Петербург"открыт регулярный контейнерный сервис линии Sea Connect, сообщает пресс-служба компании.

Судозаходы на причалы стивидорной компании осуществляются не менее двух раз в неделю из портов Роттердама (Нидерланды), Гамбурга (Германия) и Орхуса (Дания).

На линии работают суда PIRITA, NJORD и ATLANTIC COAST грузовместимостью 700 TEU каждое. Ранее контейнеровозы Sea Connect заходили в АО "Морской порт Санкт-Петербург" в тестовом режиме.

С осени 2016 года МП СПб стал принимать 45-, 40- и 20-футовые универсальные, рефрижераторные, танк-контейнеры с грузами всех классов опасности, за исключением нефтепродуктов. Помимо перевалки контейнерных грузов, компания также предоставляет дополнительные услуги по растарке, затарке, перетарке грузов, приему, обработке и формированию контейнерных поездов, предрейсовой подготовке контейнеров, а также временному хранению порожних контейнеров на территории порта.

Зона операций с контейнерными грузами охватывает территорию площадью 2 гектара на 2-м районе Большого порта Санкт-Петербург. Она включает причал для обработки контейнерного флота, железнодорожный грузовой фронт, вмещающий два контейнерных поезда, открытую площадку с возможностью единовременного хранения до 1,7 тыс. TEU, крытый склад площадью 8,6 тыс. кв м, зону разгрузки/загрузки/перетарки контейнеров, рефрижераторную площадку емкостью 96 рефрозеток, досмотровый комплекс, в том числе для фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также зону для взвешивания контейнеров.

АО "Морской порт Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - крупнейший оператор, оказывающий услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербург. Оперирует современными универсальными перегрузочными комплексами генеральных и навалочных грузов, а также специализированными терминалами по обработке ро-ро грузов и контейнеров. В 2016 году грузооборот компании составил 7,3 млн тонн.

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