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Аэропорт Владивосток в январе 2017 г. увеличил пассажиропоток на 16%

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 16:53 UTC+3
Существенный рост отмечается на международном направлении - на 27%, до 53,4 тыс. человек
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ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. АО "Международный аэропорт Владивосток" в январе 2017 года увеличило пассажиропоток на 16%, говорится в сообщении авиапредприятия.

Существенный рост отмечается на международном направлении - на 27%, до 53,4 тыс. человек. На внутренних воздушных линиях было обслужено 82,3 тыс. пассажиров, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

"Аэропорт Владивосток продолжает вести активную работу по развитию международных маршрутов, соответствуя вектору развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР. Перспективы развития аэропорта тесно связаны с развитием въездного туризма", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Игорь Лукишин.

По итогам 2016 года авиапредприятие обслужило 1,85 млн пассажиров, что на 9% выше показателя 2015 года. Таким образом, как отмечается в сообщении, аэропорт вышел на докризисный уровень пассажиропотока. На внутренних линиях было обслужено более 1,29 млн пассажиров (+ 4%), на международных направлениях - почти 560 тыс. пассажиров (+23%).

На основании статистических данных, опубликованных Росавиацией по итогам 2016 года, АО "Международный аэропорт Владивосток" заняло 14-е место в общем рейтинге аэропортов России по пассажиропотоку. Владивосток за прошедший год поднялся на три позиции в рейтинге, опередив аэропорты Красноярска, Хабаровска и Минеральных Вод.

АО "Международный аэропорт Владивосток" занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает порядка 40 направлений. Пропускная способность пассажирского терминала составляет 3,5 млн человек.

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