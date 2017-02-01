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Аэропорт Храброво ограничит с 15 марта использование ВПП из-за реконструкции

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 17:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Александр Архипов
Реконструкция Храброво, включающая обновление ВПП и аэровокзального комплекса, была начата в 2013 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
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КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Калининградский аэропорт Храброво ограничит с 15 марта использование взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за реконструкции, сообщила в среду ТАСС помощник гендиректора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун.

"С 15 марта ориентировочно по 15 апреля вводится ограничение в связи со смещением порога ВПП на 650 метров", - сказала Грицун, добавив, что рабочая часть полосы из-за смещения сократится до 1850 м, аэропорт не сможет принимать все типы воздушных судов, которые летают в Калининград в настоящее время.

По ее словам, в период ограничений в Храброво будут летать самолеты типа Boeing-737-500, A319 и меньшие по размерам лайнеры, ограничение на использование ВПП отразится также на возможности приема самолетов по метеусловиям.

Грицун отметила, что с 14 марта изменится регламент работы аэропорта. "В среду и воскресенье аэропорт будет работать с 13:00 до 22:00 по местному времени (14:00 - 22:00 мск), а в остальные дни с 08:00 до 22:00 (09:00 - 22:00 мск), тогда как сейчас первый рейс вылетает из Калининграда в 07:30 мск, а последний прибывает в 23:30 мск", - сказала она. Более точная информация о расписании полетов появится ориентировочно через неделю, добавила Грицун.

Реконструкция Храброво, включающая обновление ВПП и аэровокзального комплекса, была начата в 2013 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и должна была завершиться не позднее начала 2017 года, однако график был нарушен. Полностью завершить все работы планируется до конца 2017 года. Реконструкция ВПП предполагает ее удлинение на 850 метров - с 2,5 км до 3,3 км, что позволит принимать все типы воздушных судов, а также строительство участка магистральной и скоростной рулежных дорожек. Общая стоимость работ - 3,39 млрд рублей за счет федерального бюджета.

Обустройство аэровокзального комплекса осуществляется за счет средств собственника аэропорта, генеральным подрядчиком является компания "Еврогрупп". Общий объем капитальных вложений составляет 2,75 млрд рублей. По данным дирекции Храброво, после реконструкции аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 млн человек в год.

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