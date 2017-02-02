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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/ "Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Козьмино, прерванную из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Козьмино шторм закончился вчера в 23.30 (мск), под погрузку был поставлен танкер. Сегодня в 6.20 (мск) вновь начался шторм (волна два метра, ветер слабый), однако график выполняется", - сказал он.
Демин добавил, что в порту Новороссийска сокращено отставание от графика до одной позиции (три переходных с января в результате штормов).
"В портах на Балтике все штатно", - отметил официальный представитель "Транснефти".