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"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Козьмино

Экономика и бизнес Транспорт
2 февраля, 11:03 UTC+3 МОСКВА
В портах на Балтике все штатно
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Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/ "Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Козьмино, прерванную из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино шторм закончился вчера в 23.30 (мск), под погрузку был поставлен танкер. Сегодня в 6.20 (мск) вновь начался шторм (волна два метра, ветер слабый), однако график выполняется", - сказал он.

Демин добавил, что в порту Новороссийска сокращено отставание от графика до одной позиции (три переходных с января в результате штормов).

"В портах на Балтике все штатно", - отметил официальный представитель "Транснефти".

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