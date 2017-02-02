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СМИ: Nordwind в конце марта может перейти из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково"

Экономика и бизнес Транспорт
2 февраля, 10:26 UTC+3
В "Шереметьево" о таких планах авиакомпании ничего не известно
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Северный ветер" (летает под брендом Nordwind) c летнего сезона может перейти из аэропорта "Шереметьево" в аэропорт "Внуково", сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время, как отметили менеджер компании и близкий к ней человек, стороны ведут переговоры относительно перебазирования целого парка авиакомпании или его части.

"В "Шереметьево" строятся новый терминал и межтерминальный тоннель, действующие терминалы это не затрагивает, но из-за стройки закрываются стоянки судов, нам не хватает", - цитирует газета менеджера Nordwind.

В "Шереметьево" о таких планах авиакомпании ничего не известно.

Nordwind в прошлом году снизила перевозки пассажиров на 32,8%, до 1,8 млн человек. Это 10-й результат в России. Перевозчик принадлежит туристическому холдингу Pegas Touristik. Это крупнейшая после "Аэрофлота" российская авиакомпания, летающая из "Шереметьево", в парке у нее 10 самолетов Boeing и Airbus (данные Росавиации). Прежде всего благодаря "Аэрофлоту" "Шереметьево" по итогам 2016 года единственный из московских аэропортов показал рост (на 7,6%, до 34 млн человек).

По данным "Ведомостей", "Шереметьево" работает на грани пропускной способности, его действующие терминалы способны принять 35 млн человек в год. Но к концу года должен быть достроен терминал В пропускной способностью 15 млн человек. Аэропорт "Внуково" в 2016 г. принял 13,9 млн человек (-11,8%; данные Росавиации) при мощностях терминалов в 30 млн человек.

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