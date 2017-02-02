Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "РЖД" не планирует продавать GEFCO, несмотря на проблемы с интеграцией актива

Экономика и бизнес Транспорт
2 февраля, 10:42 UTC+3
Основной клиент GEFCO - автомобильная отрасль, в том числе и в России
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" рассматривает GEFCO как стратегический актив и в настоящий момент не планирует его продавать, несмотря на проблемы с интеграцией, сообщает газета "Коммерсантъ".

Отмечается, что для монополии GEFCO - источник существенных денежных поступлений. В 2015 году монополия получила от оператора 21,9 млн евро дивидендов - это основной объем ее поступлений от дочерних и зависимых обществ (всего 2,9 млрд руб.). Однако, говорит собеседник "Ъ" на рынке, продажа GEFCO могла бы принести существенные средства, так как у глобального бизнеса компании дела обстоят неплохо, и это бы избавило РЖД от необходимости продавать другие активы, в том числе 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера". Вместе с тем, говорит он, непонятно, что делать с российским бизнесом GEFCO. Выручка ООО "Жефко" за 2015 год - 3,86 млрд руб., чистый убыток - 477,8 млн руб. "Российское подразделение GEFCO не приносит прибыли, в том числе потому, что автомобильный рынок в РФ находится в глубокой депрессии,- говорит другой собеседник "Ъ". - В целом возить автомобили автомобилями - не совсем специфика РЖД, а полноценно интегрировать GEFCO в холдинг пока не очень получилось. Поработать с РЖД как с клиентом компании тоже не очень удалось".

ОАО "РЖД" приобрело 75% GEFCO в конце 2012 года за 800 млн евро у PSA Peugeot Citroen, сохранившей 25% в компании. Выручка за 2015 год - 4,17 млрд евро, EBITDA - 131 млн евро. По итогам 2016 года выручку ожидают на уровне 4,31 млрд евро, EBITDA - 160-170 млн евро. Основной клиент GEFCO - автомобильная отрасль, в том числе и в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд
2
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
3
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
4
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
7
В МИД РФ отмечают настрой на деловую работу с сотрудниками Трампа
Темы дня
Реклама