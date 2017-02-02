СМИ: "РЖД" не планирует продавать GEFCO, несмотря на проблемы с интеграцией актива

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" рассматривает GEFCO как стратегический актив и в настоящий момент не планирует его продавать, несмотря на проблемы с интеграцией, сообщает газета "Коммерсантъ".
Отмечается, что для монополии GEFCO - источник существенных денежных поступлений. В 2015 году монополия получила от оператора 21,9 млн евро дивидендов - это основной объем ее поступлений от дочерних и зависимых обществ (всего 2,9 млрд руб.). Однако, говорит собеседник "Ъ" на рынке, продажа GEFCO могла бы принести существенные средства, так как у глобального бизнеса компании дела обстоят неплохо, и это бы избавило РЖД от необходимости продавать другие активы, в том числе 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера". Вместе с тем, говорит он, непонятно, что делать с российским бизнесом GEFCO. Выручка ООО "Жефко" за 2015 год - 3,86 млрд руб., чистый убыток - 477,8 млн руб. "Российское подразделение GEFCO не приносит прибыли, в том числе потому, что автомобильный рынок в РФ находится в глубокой депрессии,- говорит другой собеседник "Ъ". - В целом возить автомобили автомобилями - не совсем специфика РЖД, а полноценно интегрировать GEFCO в холдинг пока не очень получилось. Поработать с РЖД как с клиентом компании тоже не очень удалось".
ОАО "РЖД" приобрело 75% GEFCO в конце 2012 года за 800 млн евро у PSA Peugeot Citroen, сохранившей 25% в компании. Выручка за 2015 год - 4,17 млрд евро, EBITDA - 131 млн евро. По итогам 2016 года выручку ожидают на уровне 4,31 млрд евро, EBITDA - 160-170 млн евро. Основной клиент GEFCO - автомобильная отрасль, в том числе и в России.