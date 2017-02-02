Минпромторг добавил инновационные полувагоны в программу субсидирования на 2017 год

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минпромторг доработал порядок распределения 5 млрд руб. госсубсидий на закупку инновационных вагонов в 2017 году, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства.

По данным "Ъ", в новую версию добавлено субсидирование инновационных полувагонов. Ранее предполагалось субсидировать только закупку дефицитного спецпарка.

"Теперь на покупку инновационного спецвагона планируется выделять 350 тыс. руб., суммарный объем субсидий на них не превысит 2,1 млрд руб. А на инновационные полувагоны и типовые спецвагоны предложено давать по 250 тыс. руб. на вагон и не более 1,45 млрд руб. на каждый из видов подвижного состава", - отмечает "Ъ".

В Минпромторге "Ъ" пояснили, что господдержка в 2015-2016 годах позволила повысить ставку оперирования вагонами, но ее уровень "еще не достиг отметки, которая бы позволила без дополнительных стимулов принимать решение о приобретении грузового универсального подвижного состава".

Субсидии, по оценке министерства, позволят вывести на сеть 16 тыс. грузовых вагонов.

На Уралвагонзаводе (УВЗ) "Ъ" сообщили, что объем субсидий в 2016 году составил 10 млрд руб., на 2017 год выделяется вдвое меньше, и получателями могут быть только операторы. Там соглашаются, что наметившийся рост ставок все еще не позволяет операторам покупать подвижной состав без субсидий. Как сообщили "Ъ" в Объединенной вагонной компании (ОВК) Александра Несиса, в сегменте спецвагонов списание в 2017-2019 годах останется высоким (свыше 2 тыс. вагонов в месяц), а сертификация модельного ряда крайне затратна. Заместитель гендиректора "Алтайвагона" Станислав Золотарев считает предложение Минпромторга "компромиссным". Общие мощности вагоностроителей - 50 тыс. единиц, из них государство будет стимулировать только нужные и востребованные вагоны, отмечает он. По словам топ- менеджера, это дает возможность развиваться заводам, вкладывающимся в НИОКР, но не разгоняет рынок и поможет нивелировать возможный дефицит полувагонов по отдельным направлениям в будущем. В 2016 году мера активно заработала во втором полугодии, поэтому сейчас для оптимизации производства необходимо ускорить ее выход, заключает он.