СМИ: бывший гендиректор Brunswick Rail выкупит компанию за $25 млн

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания бывшего директора Brunswick Rail Владимира Лелекова Amalgam Rail Investment Ltd. покупает 100% Brunswick Rail, сообщает газета "Ведомости".

По данным источников издания, стоимость сделки составит около $25 млн.

Отмечается, что на предложения Amalgam Rail Investment согласились более 50% акционеров, остальные были вынуждены принять эти условия по акционерному соглашению.

ФАС сделку еще не одобрила.

Brunswick Rail - частная компания на рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов России. Парк компании насчитывает около 26 тыс. вагонов.

По данным "Ведомостей", без учета прибыли от переоценки валютных курсов убыток компании был бы $17,8 млн. Большая часть долга - $600 млн из $658 млн приходится на еврооблигации, которые компания должна погасить в ноябре 2017 г. Но лизинговая компания уже вступила в переговоры с держателями бумаг о реструктуризации долга. Летом Brunswick Rail готова была обсуждать два варианта обратного выкупа бумаг. Первый предполагал денежную выплату 51% от номинала бондов ($510 на каждую $1 тыс. номинала), второй - комбинацию денежной выплаты 38% номинала ($380 на $1 тыс.) и перевода еще 35% в субординированные конвертируемые бумаги (при этом все новые бумаги будут давать право на приобретение в совокупности не более 25% от акционерного капитала).