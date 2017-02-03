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СМИ: "Аэропорты регионов" к весне выберут подрядчика строительства терминала в Сабуровке

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 10:30 UTC+3
Всего УК рассмотрела 20 заявок от строительных компаний, к конкурсу допущено 14 потенциальных подрядчиков
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САРАТОВ, 3 февраля. /ТАСС/. АО "УК "Аэропорты регионов" завершило предварительный отбор претендентов на участие в конкурсе по выбору подрядчика строительства пассажирского терминала в Сабуровке (Саратовская область), победитель будет определен к весне 2017 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

Всего УК рассмотрела 20 заявок от строительных компаний, к конкурсу допущено 14 потенциальных подрядчиков. Уточняется, что это организации из России, Турции, Италии и Чехии.

"В ходе основного этапа конкурса мы проведем конкурентные переговоры с каждой компанией и выберем подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия выполнения работ",- рассказал "Ъ" директор по капитальному строительству УК "Аэропорты регионов" Андрей Земляков. С победителем будет заключен контракт на возведение "комплекса зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров и выполнения технологических процессов в аэропорту".

По данным "Ъ", пропускная способность нового пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв м составит 1 млн человек в год. На первом этапе также будет построен комплекс административных, производственных и технологических зданий для размещения служб аэропорта и спецтехники, устроены парковки, сеть внутренних дорог, тротуаров и инженерных коммуникаций.

Строительство аэропорта ведется в рамках программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Работы в Сабуровке начались в 2012 году. Летом 2013 года в проект срочно были внесены изменения, так как параметры ИВПП устарели. Одновременно облправительство вело поиск инвестора. Вложиться в саратовский проект решила ГК "Ренова" Виктора Вексельберга в лице дочерней УК "Аэропорты регионов", которая уже в июле 2013 года зарегистрировала в регионе "дочку" - ПАО "СарАэро-Инвест". Однако только в начале 2015 года "Аэропорты регионов" получили положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства наземной инфраструктуры аэропортового комплекса. В ноябре прошлого года УК заявила, что проект нуждается в переформатировании из-за девальвации рубля: инвестор посчитал затраты и пришел к выводу, что при сохранении статус-кво тарифы вырастут в несколько раз. В Росавиации сообщили, что федеральная часть (строительство аэродрома) возводится опережающими темпами. Губернатор Валерий Радаев заявил, что регион (строительство инфраструктуры) свои обязательства выполняет. Спустя полтора месяца в Москве прошло совещание, на котором было решено сдвинуть сроки: завершить строительство теперь планируется к концу 2018 года, а ввести комплекс в эксплуатацию - в начале 2019 года. Изначально планировалось сдать аэропорт в конце 2017 года.

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