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Дноуглубление порта Архангельска займет около двух лет и потребует почти 190 млн рублей

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 10:47 UTC+3
Одним из вариантов финансирования проекта может стать государственно-частное партнерство
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Дноуглубление Архангельского порта, которое позволит увеличить грузопоток и начать принимать большие круизные лайнеры, займет больше двух лет и потребует, по предварительным расчетам, 189 млн рублей. Об этом сообщил на заседании рабочей группы по развитию морского порта "Архангельск" в правительстве региона эксперт по судостроению ООО "МРТС-Терминал" Евгений Сорванов.

"Теоретически это 25 месяцев, из них на согласования уйдет больше года, а сами работы предполагается провести за одну летнюю навигацию с мая по октябрь", - сказал он.

Предлагается углубить главный судовой ход с 7,5 м до 9,2 м, что позволит обрабатывать суда с полной грузоподъемностью до 20 тыс. тонн, отгружать крупногабаритные конструкции на транспортных судах с осадкой более 8,5 м, обрабатывать суда-снабженцы и суда специального флота с осадкой до 9 м. Одним из вариантов финансирования проекта может стать государственно-частное партнерство. "Это даст ряд преимуществ Архангельску, таких как увеличение грузопотока в регионе, повышение транспортной конкурентоспособности, развитие судостроительного кластера, развитие Севморпути и т. д. И в том числе развитие туризма - в Архангельск смогут заходить большие круизные лайнеры", - сказал Сорванов.

Промеры глубин были проведены в октябре 2015 года. По расчетам, потребуется выемка около 400 тыс. кубометров грунта. Речь идет об участке порта "Архангельск" от железнодорожного моста до района "Экономия", включая центр города и морской-речной вокзал. "Это район, затрагивающий 25 участников рынка, которые используют судовой ход: судоремонтные предприятия, Архангельский траловый флот и другие", - уточнил эксперт.

Архангельский морской торговый порт - многопрофильный порт для перегрузки генеральных грузов, в том числе целлюлозы, картона, металлов, пиломатериалов, контейнеров, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов. Возможности причалов позволяют обрабатывать суда с осадкой 9,2 м и длиной до 190 м. Терминал "Экономия" расположен в 25 км от центра Архангельска.

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