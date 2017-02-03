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Дальневосточная железная дорога получила 26 новых пассажирских вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 12:37 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Конструкция позволяет эксплуатировать вагоны в холодных климатических зонах и сохранять при этом комфортные условия для пассажиров
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© ОАО "РЖД"

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") получила 26 новых плацкартных вагонов с автоматизированной системой жизнеобеспечения, сообщили в пятницу в пресс-службах правительства региона и ДВЖД.

"Сегодня на станции Хабаровск-1 состоялась церемония передачи 10 новых железнодорожных вагонов, которые будут курсировать между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре в составе фирменного поезда "Юность". Еще 16 будут возить пассажиров на направлениях "Хабаровск-Благовещенск" и "Благовещенск-Тында", - сказали в правительстве региона.

В церемонии принял участие генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Петр Иванов. "В этих новых плацкартных вагонах учтены практически все требования, которые были у наших пассажиров. Мы постарались сделать эти вагоны действительно удобными, а наши поездные бригады сделают все, чтобы поездки действительно были комфортными", - сказал Иванов.

"Сегодняшнее пополнение парка комфортабельными вагонами - в тренде нашей общей стратегии по повышению качества жизни в Комсомольске-на-Амуре", - сказал министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, полученные от регионального филиала АО "Федеральная пассажирская компания" вагоны производства Тверского завода. Они оснащены современным оборудованием и полностью автоматизированной системой жизнеобеспечения - это климат-контроль, современные туалетные комплексы, система фильтрации воды, камеры видеонаблюдения, электрические розетки и разъемы USB. "Конструкция позволяет эксплуатировать вагоны в холодных климатических зонах (до 40 градусов мороза) и сохранять при этом комфортные условия для пассажиров", - отметили в управлении ДВЖД.

Вагоны приобретены в рамках инвестиционной программы ФПК на 2017 год.

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