Экспорт нефти через Де-Кастринский порт в Хабаровском крае вырос за год почти на 10%

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Экспорт нефти через Де-Кастринский нефтеналивной порт (Хабаровский край) вырос за 2016 год почти на 1 млн тонн (порядка 10%) - до 11 млн тонн. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

"Де-Кастринский таможенный пост Хабаровской таможни в 2016 году оформил на экспорт 116 танкеров с нефтью, в общей сложности с территории Евразийского экономического союза через нефтеналивной терминал Де-Кастри убыло более 11 млн тонн", - сказал Алешина, уточнив, что рост по сравнению с 2015 годом составил около 1 млн тонн.

Она добавила, что годом ранее на экспорт оформлено 108 танкеров с нефтью - 10 млн 254 тыс. 859 тонн.

Порт Де-Кастри - один из самых крупных нефтеналивных портов на побережье Тихого океана. Сюда для дальнейшей транспортировки поступает нефть, добываемая в рамках проекта "Сахалин-1" у восточного побережья острова Сахалин. Она проходит путь в 225 км по трубопроводу, пересекающему сам остров и Татарский пролив с востока на запад. Конструкция трубопровода достаточно сейсмоустойчива, снабжена датчиками утечек и системой автоматического отключения, что позволяет защитить окружающую среду от токсичных выбросов.

Поступившая в терминал нефть ждет транспортировки в двух емкостях объемом 100 тыс. кубометров (650 тыс. баррелей) каждая. Из резервуаров в танкер она направляется на самый крупный в мире выносной одноточечный причал "Сокол", находящийся на расстоянии 6 км от самого терминала. В судно нефть поступает через специальные наливные отверстия, расположенные в закрытой конструкции на носу судна, а не в донной его части. Такой способ загрузки нефти исключает случайный ее разлив при наполнении танкера.