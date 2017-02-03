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"Волжское пароходство" к навигации 2017 года отремонтирует более 170 судов

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 12:46 UTC+3
На базах техобслуживания и судоремонтных заводах будет проводиться ремонт корпусов, двигателей, механизмов, электрооборудования и навигационных приборов
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© Владимир Смирнов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 170 теплоходов, грузовых и вспомогательных судов "Волжского пароходства" пройдут различный ремонт и подготовку к навигации этого года, сообщили в пресс-службе компании.

"Волжское пароходство готовит 178 различных судов к навигации 2017 года. На базах технического обслуживания флота и судоремонтных заводах будет проводиться ремонт их корпусов, двигателей, механизмов, электрооборудования и навигационных приборов", - отметили в компании.

Там добавили, что работа предстоит объемная, поэтому в ней будут задействованы пять заводов, которые являются партнерами пароходства.

Наиболее серьезный ремонт пройдут 15 теплоходов типа "Волго-Дон" (сухогрузы - прим. ТАСС): у них будут отремонтированы корпуса и движительно-рулевые комплексы. "Первый ремонт на судоремонтном заводе в Аксае (Ростовская область) пройдут 5 из 10 теплоходов проекта RSD44 (грузовые суда, вместимостью свыше 5 тыс. тонн - прим. ТАСС). Ремонт главных двигателей этих современных теплоходов выполнят специалисты завода-изготовителя Wartsila (Финляндия). Буксиры-толкачи и несамоходные суда (баржи) ремонтируются на Борской (Нижегородская область) и Волжской (Волгоградская область) базах технического обслуживания флота, добавили в пароходстве.

"Судоходная компания "Волжское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам России. По итогам навигации 2016 года было перевезено 5,2 млн тонн грузов.

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