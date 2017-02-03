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Пассажиропоток аэропорта Астрахань в январе 2017 года увеличился на 2,2%

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 13:18 UTC+3
Пассажиропоток на внутренних линия составил 34,2 тыс. человек
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АСТРАХАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Астрахань обслужил 37,4 тыс. пассажиров в январе 2017 года, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года на 2,2%, сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток на внутренних линия составил 34,2 тыс. человек (+5,4% к аналогичному периоду 2016 года), на международных - 3,2 тыс. человек (-15,6%).

В январе аэропорт обеспечил выполнение 242 самолётовылетов (+0,9% к аналогичному периоду прошлого года), а также обработал 76,2 тонны грузов и почты (+13,8%).

Как ранее сообщал ТАСС, в 2016 году пассажиропоток аэропорта Астрахань составил 525,45 тыс. человек (-4,5% к 2015 году). На международных линиях было обслужено 55,89 тыс. человек (-31%), на внутренних - 468,37 тыс. человек (+0,7%). За 2016 год в аэропорту было обработано 1,13 млн тонн грузов и почты.

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