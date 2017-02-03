Авиакомпания Dexter возобновит полеты в три города Поволжья из Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Dexter возобновит в феврале полеты в Ижевск, Пермь и Ульяновск из Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе аэропорта в пятницу.

"В феврале компания Dexter возобновляет полеты в Ижевск, Пермь и Ульяновск из международного аэропорта Стригино", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы по всем направлениям будут выполняться три раза в неделю. В Пермь и Ульяновск можно будет улететь с 6 февраля, в Ижевск с 7 февраля. "На маршрутах будет работать одномоторный турбовинтовой самолет "Пилатус" (ПС-12) вместимостью девять человек", - добавили в аэропорте.

Ранее сообщалось, что полеты компании прекратились после завершения госпрограммы по субсидированию региональных перевозок. Правительство Нижегородской области планирует выделить 37,6 млн рублей на субсидирование региональных авиаперевозок в 2017 году. Помимо Dexter, поддержку из облбюджета получит авиакомпания "ЮВТ АЭРО", которая работает на правлениях Нижний Новгород - Казань и Нижний Новгород - Пермь.