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Спрос на облигации ГТЛК объемом 10 млрд руб. превысил 25 млрд руб., ставка купона 11%

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Облигации размещаются в рамках бессрочной программы общим объемом 151 млрд руб., которую в начале июля 2016 года утвердил Минтранс РФ в лице единственного акционера ГТЛК
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) закрыла книгу заявок по пятнадцатилетним биржевым облигациям серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Совокупный спрос на ценные бумаги выпуска превысил 25 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Финальная ставка первого купона зафиксирована на уровне 11% годовых.

По выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через семь лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Бинбанк, и Совкомбанк.

Облигации размещаются в рамках бессрочной программы общим объемом 151 млрд руб., которую в начале июля 2016 года утвердил Минтранс РФ в лице единственного акционера ГТЛК.

ГТЛК создана в 2001 году и предлагает лизинговые программы для всех секторов транспортной отрасли, а также для предприятий других отраслей экономики. Компания реализует государственные инициативы развития и содержания транспортной инфраструктуры, а также ведет самостоятельные лизинговые проекты в партнерстве с ведущими российскими банками.

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