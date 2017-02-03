Спрос на облигации ГТЛК объемом 10 млрд руб. превысил 25 млрд руб., ставка купона 11%

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) закрыла книгу заявок по пятнадцатилетним биржевым облигациям серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Совокупный спрос на ценные бумаги выпуска превысил 25 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Финальная ставка первого купона зафиксирована на уровне 11% годовых.
По выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через семь лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Бинбанк, и Совкомбанк.
Облигации размещаются в рамках бессрочной программы общим объемом 151 млрд руб., которую в начале июля 2016 года утвердил Минтранс РФ в лице единственного акционера ГТЛК.
ГТЛК создана в 2001 году и предлагает лизинговые программы для всех секторов транспортной отрасли, а также для предприятий других отраслей экономики. Компания реализует государственные инициативы развития и содержания транспортной инфраструктуры, а также ведет самостоятельные лизинговые проекты в партнерстве с ведущими российскими банками.