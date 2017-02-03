Профсоюзы работников аэропортов Финляндии намерены начать забастовку 17 февраля

ХЕЛЬСИНКИ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Сотрудники финских аэропортов заявили о том, что начнут 17 февраля забастовку, если не будут урегулированы разногласия по условиям труда с работодателем - компанией Airpro, принадлежащей куратору финских аэропортов Finavia. Об этом сообщила в пятницу телекомпания "Юле".

Профсоюз работников частного сектора Pro и профсоюз сотрудников авиаотрасли IAU в пятницу подали заявку на проведение забастовки с 17 февраля. Работники авиаотрасли требуют от Airpro прежде всего повышения зарплаты.

"Зарплата и условия труда как для членов экипажей, так и для наземного персонала поддерживались на уровне, который ниже принятых в отрасли стандартов", - сказала представитель Pro. До сих пор, по ее словам, переговоры не принесли профсоюзам желаемых результатов.

Акция, как планируется, продлится несколько дней - до вечера 20 февраля. В этот период наземный персонал и члены экипажа будут бастовать в специально согласованные ими часы, что может вызвать проблемы для авиакомпании Norwegian, а также финских турагентств TUI и Tjreborg, которые нанимают персонал через Airpro. Точные оценки возможного ущерба пока не называются.