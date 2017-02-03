IATA: объемы грузовых авиаперевозок в 2016 году увеличились на 3,8%

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объемы грузовых авиаперевозок по итогам 2016 года увеличились на 3,8% относительно 2015 года, что почти в 2 раза превышает среднегодовой показатель за последние пять лет, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA).

Рост грузовой вместимости (AFTK, измеряется в тонно-км) составил за прошлый год 5,3%.

Положительная динамика была отмечена во всех регионах, за исключением Латинской Америки. Почти половина от совокупного прироста пришлась на европейских перевозчиков.

Рост был обусловлен восстановлением рынка после слабого начала года. В отчете IATA отмечается высокий спрос в течение традиционного пикового сезона, а также увеличение спроса на перевозку кремниевых материалов, традиционно используемых для производства электроники. В декабре резкому увеличению объемов способствовало более ранее начало празднования китайского Нового Года, которое пришлось на конец января.

Комментируя итоги года, глава Ассоциации Александр де Жуниак подчеркнул, что 2016 год был благоприятным для отрасли, и высокий спрос означает хорошее начало года. Однако он отметил и факторы риска, среди которых основными являются замедление мировой торговли и усилившиеся протекционистские тенденции на рынке.