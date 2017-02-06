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Калининград планирует строительство трех новых паромов для линии Балтийск-Усть-Луга

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 10:39 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, февраля. /ТАСС
Стоимость каждого парома составляет порядка 3,7 млрд рублей, общая стоимость трех судов составит порядка 12 млрд рублей
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© Елена Пальм/ТАСС, архив

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Калининградская область рассчитывает на строительство трех новых паромов для линии Балтийск-Усть-Луга, которые обеспечат доставку грузов из области на основную территорию России. Первый должен появиться к концу 2018 - началу 2019 года, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности заместителя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

"Задача это сделать все (построить паром) в кратчайшие сроки, и первый паром должен появиться, условно говоря, к концу 2018 - началу 2019 года", - сказал Шендерюк-Жидков, подчеркнув, что сроки реализации проекта зависят от финансирования и выбора верфей, на которых будут строиться суда.

Стоимость каждого парома, по словам врио зампреда, составляет порядка 3,7 млрд рублей, общая стоимость трех судов составит порядка 12 млрд рублей, для заказчика строительства предполагается федеральная субсидия в размере 5 млрд рублей.

"Сейчас у нас есть поручение до 1 марта финализировать всю структуру финансирования (строительства судов)", - отметил Шендерюк-Жидков, добавив, что область считает, что у линии должен быть единый оператор - РЖД и соответствующие решения должны принять РЖД и Минтранс. "На сегодняшний день все финансируется за счет кредитных источников, и вопрос только в том, кто будет гарантировать это финансирование, либо это будет РЖД, либо это будет какое-то проектное финансирование, под сам проект, собственно говоря, это сейчас вопрос именно Минтранса и РЖД", - сказал он.

Врио вице-премьера областного правительства сообщил, что проект предполагает строительство паромов длиной 200 метров, вместимостью 66 железнодорожных вагонов, с возможностью приема автомобилей и порядка 150 пассажиров. Паромы такой длины, по заявлениям РЖД, обеспечивают максимальную скорость их погрузки и разгрузки, пояснил он. Сроки доставки грузов такими судами составят максимум 5 дней с учетом погрузки и разгрузки.

Для того чтобы полностью закрыть потребности области в перевозках грузов, на линии Балтийск - Усть-Луга нужны 6 паромов. Рассматриваемый проект предполагает строительство трех, которые обеспечат транспортную безопасность территории, увеличение их числа - вопрос экономической эффективности, отметил чиновник. Верфь, на которой будет вестись строительство, пока не определена, добавил Шендерюк- Жидков, отметив, что с учетом загруженности и технических возможностей "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", заказ, вероятнее всего, будет размещен на другом предприятии.

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