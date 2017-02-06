Западный скоростной диаметр в Петербурге становится платным по всему пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге становится с понедельника, 4 февраля, полностью платным: всю трассу за наличный расчет можно проехать на легковом автомобиле за 300 рублей, а использование транспондера позволит сэкономить от 15 до 90% стоимости проезда в зависимости от маршрута. Об этом сообщили в управляющей компании "Магистраль северной столицы" (МСС).

"С началом платной эксплуатации Центрального участка оплата проезда транспондером становится еще более выгодной за счет точной тарификации маршрута благодаря системе Flow+. Если маршрут пользователя совпадает с тарифной зоной, то базовый тариф "Транспондер" на 15% ниже тарифа при оплате наличными. Если маршрут меньше тарифной зоны, то стоимость меньше не только на 15%, но и пропорционально расстоянию в соответствии с маршрутом. При одинаковых поездках стоимость по транспондеру может быть ниже, чем за наличные, до 90% - например, на коротком участке с Богатырского на Приморский проспект в ночное время", - сообщил представитель компании.

В связи с вводом оплаты проезда по Центральному участку отменяется сниженный ночной тариф при оплате наличными, банковской картой или БСК, но сохраняется при оплате транспондерами, использование которых сокращает время стоянки на пункте оплаты. При использовании транспондера с абонентской платой предоставляется дополнительная скидка 10%. Если поездка совершается в ночное время (с 00:00 до 05:59 мск), то стоимость будет еще на 50% ниже. Проезд на легковом автомобиле по всей магистрали за наличные средства составит 300 рублей, а с транспондером - от 229 рублей днем и от 115 рублей ночью. Стоимость проезда для остальных классов транспортных средств можно рассчитать на сайте МСС, где создан специальный калькулятор.

По данным МСС, в настоящее время оплата транспондерами осуществляется в порядка 60% случаев при среднем потоке в 220-230 тыс. автомобилей в сутки.

История создания ЗСД

Западный скоростной диаметр - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд рублей, из них 82,9 млрд - средства инвесторов, 54,2 млрд - средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд - средства федерального бюджета и 25 млрд - доходы от размещения облигаций. Реализацией проекта занимается консорциум "Магистраль Северной столицы" (МСС), участниками которого являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк, компании Astaldi (Италия) и Ita Inaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства, а Mega Yapi Insaat ve Ticaret (Турция) - технического консультанта подрядчиков.

Сквозное движение по всей трассе ЗСД было полностью открыто 2 декабря после ввода центрального участка, включающего неразводной вантовый мост. Она позволяет пересечь Санкт-Петербург на машине менее чем за 20 минут, минуя центр города.

По оценке главы ВТБ Андрея Костина, доходы Санкт- Петербурга от эксплуатации ЗСД составят не менее 360 млрд рублей.