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Резидент свободного порта Ванино построит комплекс по перегрузке нефти с автоцистерн

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 10:22 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Производственная мощность комплекса составит 150 тыс. тонн в год, объем частных инвестиций - 8,4 млн рублей, будет создано 27 рабочих мест
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ХАБАРОВСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Резидент свободного порта в Ванинском районе Хабаровского края компания "Форум ДВ" до конца первого квартала 2017 года создаст комплекс по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на нефтеналивные суда. Об этом в понедельник сообщили в Корпорации по развитию Дальнего Востока.

"Компания "Форум ДВ" стала вторым резидентом свободного порта в Ванинском районе Хабаровского края. Соответствующее соглашение подписано инвестором и Корпорацией развития Дальнего Востока. В планах компании строительство берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на судно в порту Ванино", - сказали в корпорации.

Производственная мощность комплекса составит 150 тыс. тонн в год, объем частных инвестиций - 8,4 млн рублей, будет создано 27 рабочих мест. На сегодняшний день инвестор приобрел и установил дополнительное оборудование, в том числе эстакаду для бункеровки судов, получена необходимая разрешительная и техническая документация.

"География поставок компании охватывает практически весь Дальний Восток и Забайкалье. В регионе существует дефицит мощностей по перевалке нефтепродуктов с причала на танкеры. Морской порт Ванино является одним из самых динамично развивающихся в России и имеет необходимую инфраструктуру для реализации такого проекта", - сказал генеральный директор ООО "Форум ДВ" Николай Зворыгин. Он добавил, что в создание комплекса уже инвестировано 18 млн рублей, в том числе, 12 млн - в разработку проектной документации.

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 9 заявок на получение статуса резидента свободного порта в Ванинском муниципальном районе. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 86,8 млрд рублей, предполагается создание 1,3 тыс. рабочих мест.

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