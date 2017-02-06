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СМИ: старший вице-президент РЖД Сергей Мальцев может стать советником президента компании

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 10:11 UTC+3
РБК со ссылкой на источники сообщил, что один из топ-менеджеров монополии написал заявление об увольнении
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сергей Мальцев, который с ноября 2015 года занимает пост старшего вице-президента ОАО "РЖД" и отвечает за стратегическое развитие монополии, может стать советником президента компании либо членом совета директоров РЖД, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на человека близкого к одной из структур РЖД. РБК со ссылкой на источники сообщил, что Мальцев написал заявление об увольнении. Однако представитель РЖД это опроверг, а также сам факт ухода из компании.

"Мальцев - ценный сотрудник компании, и он действительно проявлял желание уйти из топ-менеджмента компании. Причины - личные", - говорит один из собеседников "Ведомостей".

Согласно данным газеты, решение не принято, ожидается, что вопрос будет вынесен на совет директоров в конце февраля.

На место Мальцева рассматривается кандидатура Владимира Токарева, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к топ-менеджерам РЖД. Еще одним претендентом является Алан Лушников - помощник курирующего транспортную отрасль вице- премьера Аркадия Дворковича, рассказывает собеседник газеты.

По словам одного из опрошенных экспертов - собеседников газеты, в случае прихода в монополию Токарева, "акцент деятельности вице-президента будет смещен с реформирования в сторону оптимизации". Номинирование Токарева связано с желанием не допустить существенного усиления позиции Дворковича в РЖД и его влияния на ход реформирования монополии, уверен аналитик. Приход в РЖД Лушникова, напротив, станет сигналом, что стремление к реформе в монополии осталось, говорит эксперт.

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