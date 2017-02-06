"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в портах Новороссийска и Козьмино

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в портах Новороссийска и Козьмино из-за шторма, ожидает улучшения погоды сегодня, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Новороссийске с 16:00 пятницы шторм. Работы остановлены. Улучшение погоды ожидается сегодня к вечеру. В Козьмино с воскресенья шторм. Однако благодаря раннему приходу очередного танкера отклонения от графика нет. Улучшение погоды ожидается также сегодня к вечеру", - сказал он.
Демин добавил, что в портах на Балтике работа по графику, опаздывающих танкеров нет.
"Прием нефти в систему без ограничений. Поставки на НПЗ идут в штатном режиме за исключением Ачинского НПЗ, ограничившего в субботу прием на трое суток в связи с внеплановым ремонтом", - отметил он.
Порт Козьмино находится на территории Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района Приморского края, предназначен для приема, хранения и перевалки нефти, поступающей по трубопроводной системе ВСТО и железной дороге.
Группа "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".