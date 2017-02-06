Федеральная грузовая компания в январе увеличила перевозки грузов на 66%, до 16 млн тонн

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Федеральная грузовая компания в январе увеличила перевозки грузов на 66%, до 16 млн тоннТранспорт 6 февраля, 10:46
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Объем грузоперевозок АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в январе 2017 года превысил 16 млн тонн, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
За отчетный период погружено 217 тыс. полувагонов, 15,7 тыс. цистерн, 10,2 тыс. крытых вагонов, 3 тыс. платформ.
Общий грузооборот вагонов ФГК в январе достиг 34 млрд тонно-километров, объем среднесуточной погрузки составил около 8 тыс. единиц подвижного состава.
Как сообщил замгендиректора ФГК по коммерции и производству Андрей Исаев, существенный рост производственных показателей достигнут благодаря максимальному задействованию парка компании. "Мы получили высокое грузопредъявление и перевыполнили план по перевозкам, в том числе благодаря востребованности услуги "Зима - лето" по вывозу минерально-строительных грузов, объем перевозок которых, несмотря на сезонный фактор, увеличился в три раза", - отметил он.
ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании ФГК по состоянию на начало декабря 2016 года насчитывал 150 тыс. единиц подвижного состава.