СМИ: первый полет китайского авиалайнера С919 запланирован на первую половину года

ШАНХАЙ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Первый полет создаваемого в Китае реактивного пассажирского авиалайнера C919 должен пройти в первой половине текущего года. Об этом сообщает в понедельник новостной портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на базирующуюся в Шанхае Китайскую корпорацию коммерческой авиации (COMAC).

На данный момент разработчик практически полностью завершил установку бортового оборудования, а также осуществил статические и комплексные тесты нового самолета. "Мы полностью протестировали самолет, его ключевые компоненты и узловые части", - сообщил эксперт дизайнерского и исследовательского центра COMAC Ли Цян.

Разработка этого узкофюзеляжного авиалайнера началась в 2008 году с целью снизить зависимость рынка воздушного транспорта КНР от продукции западных производителей. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 150 до 174). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км.

По оценкам экспертов, С919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737, но при этом отличаться некоторыми характеристиками. В частности, ожидается, что китайский авиалайнер будет более экономичным.

По данным на конец 2016 года, COMAC уже получила заказы от 21 компании на более 500 авиалайнеров С919. В планах разработчика реализовать порядка 2 тысяч самолетов.