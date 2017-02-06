Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе выросла на 1,3%, до 22 млн т

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МОСКВА, 6 февраля./ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России по итогам января 2017 года составила 22,07 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в январе 2016 года (21,78 млн тонн).
Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период сократилась на 0,4%, до 4,99 млн тонн. В январе 2016 года было погружено 5,01 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 22,6% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.
Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61с) погружено на 8% больше - 2,76 млн тонн. Доля погрузки достигла 12,5%. Бензина моторного (автомобильного) неэтилированного погружено 2,7 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем в январе 2016 года. От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12,2%. Погрузка сырой нефти сократилась на 11,7% - с 1,94 до 1,72 млн тонн, что составляет 7,8% совокупного объема.
По итогам месяца погрузка дистиллятов газового конденсата выросла в 4 раза, кокса нефтяного - в 2 раза, газов углеводородных - на 32,1%, газолина - на 18,3%.