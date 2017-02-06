Погрузка на Южно-Уральской желдороге в январе 2017 года увеличилась на 2,4%, до 5,9 млн т

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе 2017 года составила 5,9 млн тонн, что на 2,4% превышает показатели января 2016 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В Челябинской области погружено порядка 3,3 млн тонн грузов, в Оренбургской - 2,4 млн тонн, в Курганской - 83 тыс. тонн, в Петропавловской - 44,5 тыс. тонн.

В том числе, по основным номенклатурам погружено:

- каменного угля - 98,5 тыс. тонн (+1,2% к январю 2016 года);

- нефти и нефтепродуктов - 948,8 тыс. тонн (-0,2%);

- черных металлов - 1,5 млн тонн (+4,9%);

- химических и минеральных удобрений - 7,9 тыс. тонн (+29,6%);

- цемента - 108,7 тыс. тонн (-21%);

- флюсов - 171,5 тыс. тонн (+33,6%);

- строительных грузов - 2 млн тонн (+8,5%);

- руды цветной и серного сырья - 248,2 тыс. тонн (-3,3%);

- химикатов и соды - 214,1 тыс. тонн (+3%);

- промышленного сырья и формовочных материалов - 104,7 млн тонн (+6,8%).

Грузооборот в январе 2017 года увеличился на 16,7% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 14,9 млн тарифных тонно-км.