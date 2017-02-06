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РЖД и Siemens запустили совместный дата-центр

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 13:27 UTC+3
Новый центр создан на базе моторвагонного депо Подмосковная, где осуществляется диагностика и сервисное обслуживание электропоездов "Ласточка"
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и компания Siemens запустили Центр обработки и анализа данных, получаемых при эксплуатации подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба РЖД.

В церемонии открытия приняли участие старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, директор подразделения "Сервисная поддержка заказчика" департамента "Мобильность" концерна Siemens AG Йоханес Эмельхайнц и президент Siemens в России Дитрих Мёллер.

Новый центр создан на базе моторвагонного депо Подмосковная, где осуществляется диагностика и сервисное обслуживание электропоездов "Ласточка".

"Центр обработки и анализа данных является инновационной площадкой, благодаря которой появляется возможность прогнозировать состояние узлов поезда, увеличивать степень готовности подвижного состава и инфраструктуры к эксплуатации, при этом оптимизировать эксплуатационные расходы и постепенно переходить к "сервису по состоянию"" - говорится в сообщении.

Данные, поступающие в центр в режиме on-line, будут анализироваться и передаваться сервисным инженерам. Отмечается, что подобная интеллектуальная аналитическая система обработки показателей поможет перейти на автоматическое прогнозирование технического состояния составов, вырабатывать рекомендации для сервисных инженеров, а также снизить количество отказов эксплуатирующим подразделениям ОАО "РЖД". Кроме того, в задачи центра будет входить проведение исследовательских работ в области внедрения цифровых технологий для инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта общего пользования.

Инновационный центр обработки и анализа данных введен в эксплуатацию в рамках стратегического сотрудничества двух компаний и согласно меморандуму, подписанному в июне 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме и является аналогом центра обработки данных в Мюнхене.

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