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Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 14:13 UTC+3
Грузооборот в январе 2017 года составил 17,1 млрд тарифных тонно-км, что на 9,6% больше показателя аналогичного периода 2016 года
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам января 2017 года составила 3,7 млн тонн, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе, по основным номенклатурам погружено:

- каменного угля - 1,6 млн тонн (-22,2% к прошлому году);

- нефтепродуктов - 887 тыс. тонн (+4,7%);

- черных металлов - 17 тыс. тонн (-55,9%);

- лома черных металлов - 13,7 тыс. тонн (+71,3%);

- цемента - 34,6 тыс. тонн (+38,5%);

- лесных грузов - 384 тыс. тонн (+7,2%).

Грузооборот в январе 2017 года составил 17,1 млрд тарифных тонно-км, что на 9,6% больше показателя аналогичного периода 2016 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 9,2% и составил 22,5 млрд тонно-км.

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