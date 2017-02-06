Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тонн

МОСКВА, 6 февраля./ТАСС/. Железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января 2017 года увеличились на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,99 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 12,99 млн тонн (+20,8%), импортные - 2,85 тыс. тонн (-75%).

Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный за отчетный период составил 2,74 млн тонн, что на 12,5% больше, чем за январь 2016 года. В порт Ванино по сети ж/д доставлено 2,11 млн тонн (+9,7%), Усть-Лугу - 1,78 млн тонн (+62,7%), Находку - 1,15 млн тонн (+22,3%), Мурманск - 1,09 млн тонн (-4,5%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 21% экспортных отправок, в порт Ванино - 16%, Усть-Лугу - 14%.

Импортная ж/д перевозка угля из порта Выборг за отчетный период составила 2,44 тыс. тонн. Детальная информация представлена в таблице.

Как ранее сообщал ТАСС, со ссылкой на данные ГВЦ РЖД, железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам 2016 года составили 142,9 млн тонн (+6,6% к 2015 году), в том числе экспортные перевозки составили 142,84 млн тонн (+6,6%), импортные - 57,35 тыс. тонн (+5,8%).