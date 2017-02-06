"Саратовские авиалинии" запустят рейсы в Анапу из Кирова

КИРОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" запустит этим летом регулярные рейсы в Анапу из кировского аэропорта Победилово, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Рейсы "Саратовских авиалиний" будут осуществляться из кировского аэропорта один раз в неделю с 14 июня по 13 сентября", - сказали в пресс-службе, добавив, что время в пути займет три часа, продажа билетов уже открыта. На данном направлении авиаперевозчик намерен использовать воздушные суда Як-42 вместимостью 120 пассажиров.

В пресс-службе отметили, что "Саратовские авиалинии" увеличат количество рейсов в Симферополь из Кирова и обратно в летний сезон - два раза в неделю вместо одного.