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"СГ-Транс" сдал в аренду "Трансойлу" около 8 тыс. нефтебензиновых цистерн

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 10:05 UTC+3
АО "СГ-транс" транспортирует сжиженные углеводородные газы в Европу и страны ближнего зарубежья в России
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "СГ-Транс" сдал в аренду "Трансойлу" 7,8 тыс. нефтебензиновых цистерн, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

"Договор аренды парка заключен с "Трансойлом", располагающим достаточным объемом грузовой базы для задействования вагонов. Детали сделки не разглашаются, но она заключена на взаимовыгодных условиях", - цитирует "Ъ" одного из собеседников.

В "СГ-Трансе" подтвердили "Ъ" переговоры по сделке, пояснив, что далее планируют развивать перевозки в растущем нефтехимическом сегменте.

Как объясняет источник "Ъ", решение компании принято в связи с переходом "Башнефти" под контроль "Роснефти". После заключения сделки, контракт на перевозки нефтегрузов для НПЗ "Башнефти", который ранее обслуживал "СГ-Транс", по решению "Роснефти" отошел к "Нефтетранссервису" (НТС). Объем перевозок с этих НПЗ в рамках нового контракта составит 11 млн тонн нефтегрузов, отмечает "Ъ". Ранее на "СГ-Транс" приходилось 75% от общего объема перевозок "Башнефти",

АО "СГ-транс" входит в ТОП-10 универсальных железнодорожных операторов колеи 1520. Работает на рынке России и СНГ, транспортирует сжиженные углеводородные газы в Европу и страны ближнего зарубежья в России. В управлении компании находится порядка 34,5 тыс. вагонов, в том числе цистерны для перевозки СУГ - около 17 тыс., нефтеналивные цистерны - около 8 тыс. единиц.

Транспортно-логистическая группа "Трансойл" состоит из одноименной транспортной и четырех сервисных компаний, обеспечивающих техническое обслуживание и ремонты подвижного и тягового составов. "Трансойл" с 2003 года предоставляет услуги грузовых перевозок в собственном и арендованном подвижном составе. Компания имеет 39 собственных локомотивов, обслуживаемых локомотивными бригадами и ремонтными подразделениями операционной компании "Трансойл-Сервис". Парк арендованных вагонов компании состоит из более 13 тыс. цистерн, из которых около 5,3 тыс. эстонских, 1,4 тыс. казахских, почти 1 тыс.- от Brunswick Rail.

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