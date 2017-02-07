МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийска и Козьмино, ранее прерванную из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске шторм закончился вчера в 15.00. Сегодня отставание от графика сократится до одной позиции. При благоприятной погоде завтра Новороссийск войдет в рабочий график. Шторм в Козьмино закончился вчера в 22.09 (мск)", - сказал он.

Демин отметил, что работы в Козьмино, как и в остальных портах, идут по графику.

"Опаздывающих танкеров нет. Ледовая обстановка в на Балтике штатная. Поставки на все НПЗ идут без ограничений", - добавил официальный представитель "Транснефти".