Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Саратовские авиалинии" в июне запустят авиасообщение между Калугой в Калининградом

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 11:57 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина
Полеты будут субсидироваться за счет федерального и регионального бюджетов
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛУГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" с 6 июня 2017 года запустит авиасообщение между Калугой в Калининградом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба международного аэропорта Калуга.

"Объявлено о начале продаж билетов на новое для Калуги направление - в Калининград. Перелеты будет осуществлять компания "Саратовские авиалинии" с 6 июня по вторникам", - уточнили в пресс-службе.

Согласно расписанию, вылет из Калуги будет осуществляться в 11:30 мск, в обратном направлении - в 13:10 мск, время в пути составит 1 час 50 минут. Стоимость билета - от 4700 рублей в одну сторону. Полеты будут субсидироваться за счет федерального и регионального бюджетов.

Международный аэропорт Калуга в 2016 году увеличил пассажиропоток более чем в два раза. В настоящее время из Калуги совершаются внутренние рейсы в Санкт- Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды. Также в рамках программы компании Volkswagen ведется перевозка сотрудников предприятия в германский Брауншвейг дважды в неделю. Новым направлением в 2017 году, помимо Калининграда, станет Екатеринбург.

Калужский аэропорт был введен в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2015 года. Пропускная способность аэровокзального комплекса - 100 пассажиров в час. Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 тыс. человек, а к 2025 - около полумиллиона человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама