"Саратовские авиалинии" в июне запустят авиасообщение между Калугой в Калининградом

КАЛУГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" с 6 июня 2017 года запустит авиасообщение между Калугой в Калининградом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба международного аэропорта Калуга.

"Объявлено о начале продаж билетов на новое для Калуги направление - в Калининград. Перелеты будет осуществлять компания "Саратовские авиалинии" с 6 июня по вторникам", - уточнили в пресс-службе.

Согласно расписанию, вылет из Калуги будет осуществляться в 11:30 мск, в обратном направлении - в 13:10 мск, время в пути составит 1 час 50 минут. Стоимость билета - от 4700 рублей в одну сторону. Полеты будут субсидироваться за счет федерального и регионального бюджетов.

Международный аэропорт Калуга в 2016 году увеличил пассажиропоток более чем в два раза. В настоящее время из Калуги совершаются внутренние рейсы в Санкт- Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды. Также в рамках программы компании Volkswagen ведется перевозка сотрудников предприятия в германский Брауншвейг дважды в неделю. Новым направлением в 2017 году, помимо Калининграда, станет Екатеринбург.

Калужский аэропорт был введен в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2015 года. Пропускная способность аэровокзального комплекса - 100 пассажиров в час. Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 тыс. человек, а к 2025 - около полумиллиона человек.