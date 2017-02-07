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Новый терминал аэропорта Волгограда построят к апрелю 2018 года

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 13:04 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
Стоимость объекта - 2,1 млрд рублей
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ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Новый терминал международного аэропорта Волгограда стоимостью 2,1 млрд рублей начнут возводить в марте 2017 года. Окончить строительные работы планируется в апреле 2018 года, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь авиаузла Ирина Волкова.

"Первый новый терминал С международных воздушных линий был открыт 10 августа прошлого года. Теперь в рамках масштабной реконструкции аэровокзального комплекса в ближайшее время будет начат демонтаж терминал В, на его месте начнется строительство второго нового современного здания. Срок окончания строительства - апрель 2018 года", - сказала она.

Волкова добавила, что на строительство термина В частный инвестор ООО "МАВ" (международный аэропорт Волгоград) выделяет 2,1 млрд рублей. "В эту сумму входит оборудование телетрапами терминала С, а также внутреннее объединение этих терминалов, так как они расположены в непосредственной близости друг от друга", - уточнила она.

По данным администрации Волгоградской области, в терминале А разместится междугородний автовокзал Волгограда, который сейчас находится в центре города.

Строительство аэропорта в Волгограде началось в 1952 году, к 1957 году была сооружена взлетно-посадочная (ВПП) полоса длиной 2100 метров, построен аэровокзал. В 1988 году ВПП была реконструирована и увеличена до 2500 метров, а в 1994 году аэропорту присвоен статус международного.

Масштабная реконструкция была начата в 2014 году, аэропорт Волгограда вошел в дорожную карту подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств была построена новая ВПП длиной 2800 метров и шириной 45 метров, установлено метеооборудование по второй категории ICAO, что позволяет отправлять и принимать самолеты в сложных погодных условиях. Дальнейшее развитие аэропорта в рамках подготовки к ЧМ-2018 предполагает запуск аэроэкспресса, реконструкцию перрона аэропорта, строительство 20 стоянок воздушных судов. Планируется, что к 2018 году пропускная способность аэропорта достигнет требуемых FIFA 1450 человек в час.

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