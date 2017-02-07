GLP получила ряд предложений от потенциальных покупателей

СИНГАПУР, 7 февраля. /ТАСС/. GLP, крупнейший логистический девелопер в Китае, владеющий складскими и промышленными объектами в Китае, Японии, США и Бразилии, объявил о получении нескольких предложений от потенциальных покупателей.

Компания сообщила, что для оценки этих предложений создана специальная комиссия, в которую вошли четыре независимых члена совета директоров. В заявлении подчеркивается, что компания еще не заключала никаких сделок и соглашений. Кроме того, как сообщает GLP, необязательно, что какое-либо из полученных предложений приведет в последствии к сделке.

По данным Bloomberg, одно из предложений сделано частной китайской инвестиционной компанией Hopu Investment Management совместно с Hillhouse Capital Management и генеральным директором GLP Мином Мэем.

Также, по данным источников агентства, предложение о покупке GLP сделали Blackstone Group LP и группа инвесторов во главе с Warburg Pincus.

Приобретение GLP даст потенциальным покупателям возможность воспользоваться резким ростом спроса на складские активы у интернет-ритейлеров, таких как Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc., сообщалось в заявлении компании, анонсировавшем решение о начале работы по переоценке ее бизнес-стратегии в декабре прошлого года.

Hopu входила в состав консорциума, который в 2014 году инвестировал в китайские операции GLP $2,5 млрд.

Рыночная капитализация логистического девелопера выросла до $9,1 млрд на фоне новостей о возможной продаже.