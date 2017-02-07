Около 1 млрд рублей направят на строительство транзитного дорожного кольца вокруг Калуги

КАЛУГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубилина/. Власти Калужской области направят около 1 млрд рублей из регионального бюджета на строительство транзитного дорожного кольца вокруг Калуги. Об этом сообщила во вторник в ходе коллегии областного Министерства дорожного хозяйства глава ведомства Ольга Иванова.

"В 2017 году расходы на строительство и реконструкцию дорог в Калужской области составят 1,3 млрд рублей, из них 1 млрд будет направлен на транзитное кольцо вокруг Калуги. С целью замыкания транзитного кольца вокруг областного центра начата разработка проектной документации по продолжению обхода на участке Анненки-Жерело с выходом на северный участок окружной дороги Калуги", - сказала она.

Иванова добавила, что завершение проектных работ планируется в 2017 году, после чего начнутся строительные работы. Протяженность обхода составит около 18 км, в общей сложности предполагается возведение двух мостовых сооружений и восьми путепроводов. После строительства дороги на участке Анненки-Жерело вокруг Калуги образуется полное дорожное кольцо.

Северная часть кольцевой дороги вокруг Калуги была построена более 10 лет назад. Сейчас ведется строительство еще одной части кольца "Южный обход" с третьим мостом через Оку, из федерального бюджета на него выделено более 11 млрд рублей. Согласно проекту, обход с мостом через реку Оку соединит два крайних района Калуги - Секиотово и Анненки - и проследует в объезд всех населенных пунктов, что позволит вывести весь транзитный транспорт из центра Калуги. Протяженность объездного участка составит 21 км.

Движение в Калуге затруднено из-за большого потока машин, который вынужден следовать транзитом через основной въезд в город - мостовой переход и через Оку на улице Гагарина. Здесь пересекаются три федеральные трассы: М-3 "Украина" (подъезд к Калуге), Р 92 "Калуга-Перемышль-Белев- Орел" и Р 132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".