Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 1 млрд рублей направят на строительство транзитного дорожного кольца вокруг Калуги

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 13:30 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубилина
Завершение проектных работ планируется в 2017 году, после чего начнутся строительные работы
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛУГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубилина/. Власти Калужской области направят около 1 млрд рублей из регионального бюджета на строительство транзитного дорожного кольца вокруг Калуги. Об этом сообщила во вторник в ходе коллегии областного Министерства дорожного хозяйства глава ведомства Ольга Иванова.

"В 2017 году расходы на строительство и реконструкцию дорог в Калужской области составят 1,3 млрд рублей, из них 1 млрд будет направлен на транзитное кольцо вокруг Калуги. С целью замыкания транзитного кольца вокруг областного центра начата разработка проектной документации по продолжению обхода на участке Анненки-Жерело с выходом на северный участок окружной дороги Калуги", - сказала она.

Иванова добавила, что завершение проектных работ планируется в 2017 году, после чего начнутся строительные работы. Протяженность обхода составит около 18 км, в общей сложности предполагается возведение двух мостовых сооружений и восьми путепроводов. После строительства дороги на участке Анненки-Жерело вокруг Калуги образуется полное дорожное кольцо.

Северная часть кольцевой дороги вокруг Калуги была построена более 10 лет назад. Сейчас ведется строительство еще одной части кольца "Южный обход" с третьим мостом через Оку, из федерального бюджета на него выделено более 11 млрд рублей. Согласно проекту, обход с мостом через реку Оку соединит два крайних района Калуги - Секиотово и Анненки - и проследует в объезд всех населенных пунктов, что позволит вывести весь транзитный транспорт из центра Калуги. Протяженность объездного участка составит 21 км.

Движение в Калуге затруднено из-за большого потока машин, который вынужден следовать транзитом через основной въезд в город - мостовой переход и через Оку на улице Гагарина. Здесь пересекаются три федеральные трассы: М-3 "Украина" (подъезд к Калуге), Р 92 "Калуга-Перемышль-Белев- Орел" и Р 132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
2
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
5
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
6
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
7
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Темы дня
Реклама